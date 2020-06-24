ليبيا – استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الثلاثاء في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي عضو مجلس النواب عن الجنوب الهادي علي الصغير.

الثني بحث مع النائب خلال الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة الوضع الصحي للمنطقة الجنوبية، خصوصاً مع استياء الوضوع الوبائي لعدد من المدن بسبب ظهور عديد الحالات المصابة فيروس كورونا المستجد.

وناقش الإجتماع كافة الجهود التي اتخذتها الحكومة من تدابير احترازية ووقائية لمنع تفشي المرض في الجنوب ومختلف مناطق البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة المواطنين من مناطق الجنوب والعالقين في عدد من الدول بالخارج وآلية العودة بهم.

من جهة أخرى ناقش الاجتماع المنتوجات الزراعية في الجنوب وآلية الإستفادة منها لتخطي الأزمة الراهنة.