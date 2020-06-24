ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن الجهات المسؤولة في ليبيا دائماً ما تعلق على جامعة الدول العربية بإعتبارها دولة عضو فيها، مشيراً إلى أن الجامعه في السابق موقفها كان ضبابي وغير واضح حيث كانت مهيمنة عليها قطر والجزائر ويدفع لها الأموال بالتالي همشت القضية الليبية ولم تهتم بها كثيراً.

الزغيد أشار خلال إستضافته في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه بعد اللقاء الثلاثي الرائع ما بين السيسي وعقيلة صالح والمشير حفتر والبيان الصادر حول المشهد الليبي والمبادرة التي أيدتها بعض الدول العربية والمجتمع الدولي حتى أمريكا كل ذلك سيساهم في خروج ليبيا من النفق المظلم.

وعلق على تصريحات وزير خارجية سوريا مثمناً موقفه الداعم وبقوة للقيادة العامة للجيش على رأسها المشير حفتر لأنهم شعروا انهم يحاربون الارهاب الذي كان في يوم من الأيام متواجد في سوريا، متمنياّ من سوريا أن تضع حل للمرتزقة السورين الذين يأتون لليبيا عبر الطائرات الليبية الذين يتم دفع الأموال لهم عن طريق تركيا وقطر لمحاربة الجيش.

وأضاف :” نعلق على موقف مصر لأنها دولة حدودية و دولة جوار و قواتها موجوده على القوات الحدودية المصرية الليبية لانها شعرت أن الخطر يهددها والإهاب نحاربه بالنيابة عنها والاخوان والمرتزقة السوريين وكل المسميات من الإرهاب الذين يسعوا لتواجدهم في ليبيا لتشكيل إمارة في ليبيا بمال الليبين وللأسف بطلب من شخصية جدلية السراج الغير شرعي ولم يتحصل على ثقة من مجلس النواب تركيا بينا وبينهم مسافات كبيرة لكن للأسف يريدون أن يأتو لليبيا ليأخذوا اموال الليبين وهذه رسالة لليبيين في طرابلس والمناطق حولها عليهم أخذ الحيطة من الأتراك الذين يبعثون لكم مرتزقة سوريين ويدخلو بيوتكم، هذه مهزلة لا نقبلها ولا يوجد بيت في طرابلس لا يوجد فيه سلاح لذلك أطلب من اهلنا بطرابلس الانتفاضة”.

ورأى أنه ليس من السهل أن تسلم المليشيات المدعومة من السراج أموالهم لذلك على القوات المسلحة محاربتهم من جديد في ظل أخذ الشرعية من جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي.

وطالب الليبيين بأن يتوحدوا لمحاربة الإرهاب الداعم لليبيا في ظل سعي أردوغان وقطر لتفتيت ليبيا وتقسيمها لثلاث أقاليم،مؤكداً رفضه كنائب عن ليبيا تقسيم البلاد كما فعل الاخوان والارهابيين وغير الوطنيين.

كما إستطرد حديثه:” أموال النفط تذهب عن طريق الاخواني مصطفى صنع الله للخارج وتباع بالعملة الصعبة وتأتي لمصرف ليبيا بالعملة الصعبة وتكون عملة محلية تدفع بالمليارات للجويلي وقادة الارهابيين لقتال الليبين رسالة لليبين والمدن التي كانت داعمة للقوات المسلحة يجب ان تدعموا القوات المسلحة لأنه جيش عربي ليبي مشرعن من مجلس النواب”.

وشدد على أن موقف السيسي وإستعداد قواته على الحدود المصرية الليبية كانت رسالة ليست لتركيا فقط بل للمجتمع الدولي ودول الجوار التي كانت تفكر في دعم السراج ولتركيا وقطر الذين سيتراجعوا لأن حديث السيسي واضح الجفرة وسرت خط أحمر أي أنه سيتم محاربة أردوغان وقطر في حال القدوم لهذه المدن.

ونوّه إلى أن الشعب المصري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخلى عن الشعب الليبي، مثمناً موقف رئيس مجلس النواب المصري وخطابه الذي شد انتياه كل المصريين عندما تحدث عبر قنوات ووسائل الإعلام العربية وغير العربية.

أما فيما يتعلق بالموقف التونسي من مايجري في ليبيا قال :”تونس موقفها ضبابي والغنوشي متحكم في مفاصل مجلس النواب وهو اخونجي وأول من هنأ السراج بإحتلال قاعدة عقبة بن نافع وكشف عن وجهه الاخواني المدافع عن جماعته ، أحيي النواب الشرفاء في تونس على مواقفهم الحادة والقوية ومحاسبتهم للغنوشي لذهابه لتركيا دون علمهم ونشد عليهم ونقول لهم أننا نعول عليكم كثيراً وأنكم جزء لا يتجزأ من أمننا وهذه مواقف لا يمكن أن ينساها الشعب الليبي ولا مجلس النواب”.