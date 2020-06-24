ليبيا- قال عضو مجلس النواب على السعيدي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم هو الراعي الرسمي للإرهاب في العالم، مشيرا إلى أنه يسعى لإحياء الدولة العثمانية القديمة عن طريق جماعة الإخوان في كل من ليبيا والصومال واليمن وقبله السودان.

السعيدي وفي تصريحات خاصه لموقع “البوابة نيوز” اليوم الأربعاء أوضح أن ثورة 30 يونيو 2013 أنقذت مصر من هذا المخطط، مشيرا إلى أن أردوغان يعمل على العودة إلى شمال أفريقيا عن طريق ليبيا وادخل جماعة الإخوان المفسدين في ليبيا أيضا ويوجد دعم أمريكي لـ أردوغان لخلق فوضى في العالم العربي بعد فشل تحقيق أهداف الربيع العربي الذي أسهم في ويسهم في تدمير الأمة العربية وطمس الهوية العربية.

وأكد أن قطر وتركيا هما عنوان الإرهاب في ليبيا، مبيناً أن أمن ليبيا هو من أمن مصر، والعكس صحيح وأن مصر تبحث دائمًا عن استقرار ليبيا.