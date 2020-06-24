ليبيا – عقد أمس الثلاثاء اجتماع موسع في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية ضم كلاً من اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشات النفطية واللواء ونيس بوخماده امر قوات الخاصة الصاعقة واللواء موسي المعداني رئيس غرفة عمليات راس لانوف وآمر وحدة اصول زلطن.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لوحدة حماية أصول المنشأت النفطيه زلطن، خطة تأمين الحقول والموانئ النفطية الواقعة في منطقة الهلال النفطي وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

وأكد الحضور على ضرورة الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بالمساس في قوت الليبين.

وحضر الإجتماع باقي أمري الواحدات والعمليات من كل من حرس المنشآت النفطية والقوات الخاصه وغرفة عمليات راس لانوف.