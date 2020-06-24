ليبيا – إعتبر مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض بدر الدين النجار أن الوضع الوبائي في ليبيا فيما يخص فيروس كورونا بالشرق والغرب تحت السيطرة والاعداد ليست كثيرة لكن الجنوب وسبها بالأخص الوضع فيها متفاقم وحالات الإصابة بتزايد بشكل ملحوظ كل يوم.

النجار قال خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن الوضع الوبائي في سبها مقلق خاصة مع زيادة الوفيات لأن كبار السن ومن لديه أمراض مزمنة هم الأكثر عرضة للمرض، لافتاً إلى أنه في حال تفاقم الوضع الوبائي أكثر ستفقد الجهات المعنية السيطرة على الفايروس مما سيفوق قدرة المستشفى في سبها على توفير غرف العزل والعناية الفائقة.

وأضاف :” مشكلة سبها تقلقنا ومشكلتها كانت واضحة أنه لا يوجد تطبيق من قبل المواطنين للإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات الكبيرة والمناسبات الاجتماعية وقفل الاسواق و المحلات وحظر التجول ليس مطبق، استهتار الناس وعدم تصديقهم وجود كورونا انعكس على الناس وتشكيكهم بالاجراءات من قبل المركز الوطني وجعل هناك استهتار كبير في تنفيذ الاجراءات ما أدى لسريان المرض، ربما نصل للتجريم بمن يستهتر ويشكك في الوضع ويبث الهلع والذعر خاصة بوجود جائحة كهذه”.

كما نوّه إلى أن السلطات الصحية في ليبيا لوحدها لا تستطيع فعل الكثير فهذا الأمر يحتاج لتظافر جهود القطاعات ذات العلاقة بما فيها وزارة الداخلية، مؤكداً ضرورة إتباع كل الاجراءات التي تصدر عن اللجان والمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفرض عدم إقامة أي تجمع للمواطنين بالإضافة للتعاون مع فرق الرصد والتقصي ليقوموا بعملهم لتجنب إرتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات.