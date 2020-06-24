ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن بيان وزراء الخارجية العرب أمس الثلاثاء بعث الكثير من الأمل في قلوب الليبيين كونه خطوة صحيحة في اتجاه حل الأزمة.

امغيب أشار في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أن البيان رغم أنه لم يضع آليات واضحة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه إلا أنه مؤشر قوي على رؤية عربية موحدة.

ورحب بالبيان قائلاً :”ننتظر خطوات عملية فاعلة لمواجهة كل التحديات والأخطار المحدقة بشعوبنا العربية”.

كما أكد على أن جميع بنود بيان الخارجية العرب مطالب مشروعة للشعب الليبي وما يتمناه المواطن الليبي وأبناء الوطن العربي.

ولفت إلى أن أهم هذه البنود إخراج المرتزقة الأجانب وإيقاف إطلاق النار والتأكيد على أهمية تفكيك المليشيات ونزع أسلحتها والعودة إلى الحوار وغيرها بشكل عام لاقت ترحيباً واسعاً من أطياف الشعب الليبي كونها هي المطلوب لإنهاء الأزمة.