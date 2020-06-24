الولايات المتحدة – سعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تحويل دفة الاحتجاج في الولايات المتحدة لصالحه، وتعهد في تجمع انتخابي في أريزونا، بمنع “الغوغاء اليساريين” من دفع البلاد إلى الفوضى.

وركز ترامب، أمس الثلاثاء، أمام حضور ضم بضعة آلاف من الشبان في فينيكس، على موضوع القانون والنظام.

وأشار ترامب، إلى المحتجين الذين حاولوا ليلة الاثنين، إسقاط تمثال للرئيس آندرو جاكسون قرب البيت الأبيض يعود للقرن التاسع عشر، وأشار كذلك إلى “المنطقة المستقلة”، التي أقامها المحتجون في سياتل، وشدد على أنهما سببان يدعوان لإبقائه في السلطة وليس انتخاب الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب: “هذا ليس سلوك حركة سياسية سلمية. إنه سلوك شموليين ومستبدين وأشخاص لا يحبون بلدنا”.

الموقع: رويترز