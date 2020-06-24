إسبانيا – يستقبل ريال مدريد نظيره ريال مايوركا، اليوم الأربعاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن الجولة الـ31 للدوري الإسباني.

ويهدف الفريق الملكي لاستعادة صدارة الليجا، بعد فوز برشلونة على أتلتيك بلباو (1-0) أمس، واعتلائه قمة جدول الترتيب مؤقتًا، بفارق 3 نقاط عن غريمه.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، قد يشهد تشكيل الريال اليوم بعض التغييرات، حيث يسعى المدرب زين الدين زيدان لإراحة عدد من لاعبيه، جراء ضغط المباريات.

وتوقعت الصحيفة، إبقاء سيرجيو راموس وداني كارفاخال على مقاعد البدلاء، مع البدء بإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي بدلًا منهما.

ومن المتوقع أن يدخل الميرينجي المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

الدفاع: مارسيلو – ميليتاو – فاران – ميندي

الوسط: كروس – فالفيردي – مودريتش

الهجوم: هازارد – بنزيما – رودريجو

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب قبل هذه المواجهة، برصيد 68 نقطة، وخلفه الريال بـ65 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل.