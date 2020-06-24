ليبيا – دعا حزب اليسار الألماني المعارض إلى حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد صدور وثيقة تفيد بأن ثلث صادرات أسلحة الحرب الألمانية لعام 2019 ذهبت إلى أنقرة.

زعيم كتلة الحزب في البوندستاغ ديتمار بارتش وفي تصريح نقله موقع “تركيا الآن” اليوم الثلاثاء قال:” يبدو أن من يشنّ الحروب يتلقى أكبر قدر من الأسلحة من الحكومة الاتحادية”.

ومن جهتها، وصفت مسؤولة الشؤون الخارجية في الحزب سيفين دغدلين شحنات الأسلحة بـ”العمل الذي لا يمكن تقبله”، مضيفة أن ذلك يشجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواصلة تأجيج المشكلات.