ليبيا – قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب القيادي بحزب أردوغان الحاكم إن كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهتماً بالسلام في ليبيا عليه التخلي عن جر البلاد إلى الفوضى عبر دعمه “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

شنطوب علق عبر سلسة تغريدات نشرها في تويتر وفقاً لوكالة ” الاناضول” التركية على تصريحات ماكرون بشأن تركيا وليبيا والمتوسط قائلاً :” إن كان ماكرون مهتماً بالسلام في ليبيا كما يدعي، عليه التخلي عن جر البلاد إلى الفوضى عبر دعمه لحفتر، وأن يرى أن هذا الدعم لن يثمر بنتيجة” ، معتبراً أن انتقادات ماكرون المتكررة ضد تركيا بشكل دوري عبارة عن “مزاعم غير منطقية” ناجمة عن عدم إدراكه للتوازنات العالمية الجديدة وحنينه إلى الاستعمار حسب زعمه.

ولفت إلى أن تصريحات ماكرون تضر بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين، زاعماً أن مبادرة تركيا في ليبيا تستند إلى القانون الدولي وغرض السلام الإقليمي دون أن يشير إلى آلاف المرتزقة السوريين والارهابيين الذين ترسلهم بلاده للقتال في ليبيا وعشرات الطائرات القتالية المسيرة فضلا عن البوارج الحربية قبالة السواحل الليبية.

واختتم قائلاً : “محاولة ماكرون الذي يعتبره مواطنو بلاده فاشلا في العديد من المجالات على رأسها مكافحة كورونا، تغيير الأجندة عبر معارضته لتركيا ما هي إلا مؤشر للعجز السياسي وعلى ماكرون القراءة الصحيحة لمكانة تركيا والتصرف وفقًا لذلك”.