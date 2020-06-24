“رويترز”: وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز الـ100 ألف

“رويترز”: وفيات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز الـ100 ألف

أمريكا ج – أفادت إحصائية نشرتها وكالة “رويترز” الأربعاء، بأن حصيلة الوفيات في أمريكا اللاتينية تجاوزت الـ100 ألف حالة.

وذكرت الوكالة، أن نصف هذا العدد في البرازيل وحدها، حيث أشارت الإحصاءات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 52 ألفا و645 حالة وفاة في البلاد.

وتأتي البرازيل في المركز الثاني عالميا، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة.

وجاء ترتيب دول أمريكا اللاتينية في حصيلة الإصابات والوفيات عالميا حسب تصنيف موقع “وورلد ميتر” كالاتي:

1- بيرو في المركز السابع بـ260 ألفا و810 إصابات، و8 آلاف و404 حالات وفاة.

2- تشيلي في المركز الثامن بـ250 ألفا و767 إصابة، و4 آلاف و505 حالات وفاة.

3- المكسيك في المركز الثالث عشر بـ185 ألفا و122 إصابة، و22 ألفا و584 حالة وفاة.

4- الإكوادور في المركز السابع والعشرين بـ51 ألفا و634 إصابة، و4 آلاف و274 حالة وفاة.

5- الأرجنتين في المركز الحادي والثلاثين بـ44 ألفا و931 إصابة، وألف و49 حالة وفاة.

المصدر: “رويترز + وورلد ميتر”