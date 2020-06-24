إيطاليا – فرض فريق ساسولو التعادل على مضيفه إنتر ميلان (3-3) في عقر داره، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ثلاثية إنتر ميلان “الأفاعي” كل من، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، والمدافع كريستيانو بيراغي، ولاعب خط الوسط الإسباني بورخا فاليرو، في الدقائق (41 من ضربة جزاء، و46، و86) على الترتيب.

بينما حملت ثلاثية الضيوف توقيع كل من، المهاجم فرانشيسكو كابوتو، والمهاجم دومينيكو بيراردي، والمدافع جيانجياكومو ماجناني، في الدقائق (4، و81 من ركلة جزاء، و89) على الترتيب.

وشهدت المباراة التي جاءت مثيرة جدا، إضافة إلى تسجل 6 أهداف وضربتي جزاء، طرد السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع فريق إنتر ميلان، في الوقت المحتسب بدلا للضائع من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “جوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

واكتفى إنتر ميلان، بقيادة مدربه أنطونيو كونتي، بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل رفع بها رصيده إلى 58 نقطة، ويحتل المرتبة في الدوري.

في المقابل رفع ساسولو رصيده إلى 33 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب “الكالتشيو”.

المصدر: RT