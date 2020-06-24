سوريا – أفادت وكالة “سانا” الرسمية السورية، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت امس لـ “عدوان إسرائيلي” في سماء ريف حماة، وتمكنت من إسقاط عدد كبير من الصواريخ المعادية.

ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله، إن “العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا جديدا استهدف فيه عدة مواقع لنا في السلمية والصبورة بريف حماة”.

وأضاف المصدر: “وفور اكتشاف الصواريخ المعادية تعاملت وسائط دفاعنا الجوي معها وعملت على ملاحقتها واستهدافها وإسقاط عدد كبير منها قبل الوصول إلى أهدافها”، مشيرا إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية أطلقت صواريخ على مواقع للجيش السوري في ريف السويداء بجنوب البلاد وريف دير الزور شرقي سوريا.

وأسفر استهداف المواقع عن مقتل اثنين من العسكريين السوريين، وإصابة 4 آخرين بجروح، حسب مصدر عسكري لـ”سانا”.

المصدر: سانا