شكري وخلال حديثه لقناة “سكاي نيوز عربية” أمس الثلاثاء أوضح أن القرار الصادر عقب الاجتماع يشدد على وقف إطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية،مضيفا أن تفعيل القرار يتوقف على إرادة كل الأطراف التي لها علاقة بالملف الليبي.

وتابع:”هذه الأطراف عليها أن تدرك أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حل.. ليس هناك حل عسكري بل هناك مزيد من التدخلات الخارجية التي لا تصب في صالح الشعب الليبي”.

وأردف:”على كافة الأطراف ودول الجوار تكثيف تواصلها والتعاون مع الشركاء الدوليين لتثبيت وقف إطلاق والعمل على وضع الضمانات لهذا الوقف إلى غاية الوصول إلى حل سياسي”.

وعن سبب عدم الإشارة إلى تركيا في القرار،أجاب شكري:”كان من الأفضل الاكتفاء بالإشارة الضمنية وعدم الخوض في ذلك لأننا نعلم أن بعض أعضاء الجامعة قد لا يفضلون تضمين اسم تركيا لاعتبارات واضحة”.

وزير الخارجية المصري أضاف أن التدخل التركي في ليبيا قد يأتي بنتائج خطيرة إذا لم ينته.