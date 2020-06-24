الإمارات العربية – أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء، أنها علقت رحلاتها القادمة من باكستان بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا في هونغ كونغ.

وذكرت الشركة التي تقدم خدمة محدودة بسبب تفشي وباء كورونا أن التعليق المؤقت دخل حيز التنفيذ اليوم الموافق 24 يونيو.

وقالت متحدثة باسم الشركة، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة المدى في العالم، “ننسق عن كثب مع السلطات المختلفة وسنراجع وننفذ أي إجراءات إضافية مطلوبة بما يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الخدمة من باكستان”، مضيفة أن الشركة، وهي الناقلة التابعة لحكومة دبي، ستستمر في تسيير رحلات إلى باكستان.

وترتفع معدلات الإصابة بفيروس كورونا بسرعة في باكستان التي يبلغ عدد سكانها نحو 207 ملايين نسمة. لكن رئيس الوزراء عمران خان استبعد فرض إجراءات العزل العام الكامل. وسجلت باكستان 3755 وفاة بالفيروس و188926 حالة إصابة مؤكدة.

وهذا الأسبوع منعت حكومة كوريا الجنوبية مؤقتا دخول جميع القادمين من باكستان وبنغلاديش بعدما سجلت زيادات في حالات الإصابة القادمة من البلدين.

من الجدير ذكره أن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في العالم تجاوز 9 ملايين و377 ألفا، فيما تخطى عدد الوفيات الإجمالي 480 ألفا.

المصدر: رويترز