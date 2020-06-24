ليبيا – قال محمد عبد القادر الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن مراكز الثقل الرئيسية في الدول العربية متفقة على جميع البنود التي تخص عمليات دعم مواجهة الإرهاب أو مواجهة السياسات الاقليمية التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية والتي تقودها تركيا من جانب وإيران من جانب آخر.

الخبير السياسي إعتبر في تصريح لصحيفة”العين الإخبارية” أنه لم يتوقع وجود اصطفاف عربي على هذا النحو لكن التحدي الذي يواجه المنطقة كبير وهو ما أدى لهذه الاستجابة بهذه الصورة.

وأشار إلى أن الاصطفاف العربي يشكل نقطة فارقة في دعم الموقف المصري ضد الغزو التركي خاصة إذا ما تم التصعيد على المستوى الدبلوماسي أو السياسي أو عسكري في أي مرحلة من المراحل.

ورأى عبد القادر أن قرارات وزراء الخارجية العرب تربك النظام التركي وتنزع الشرعية عنه بعدما كان يحاول دائماً تصوير السياسات في المنطقة أنها عدوانية وأنه يسعى إلى دعم الشعب الليبي وانقاذه من خلال تواجد قواته.

وتابع: “بالطبع أردوغان كان يحاول قلب الحقائق كما فعل في سوريا والعراق، أراد استخدام المقاربة وهي استغلال الصراع الداخلي ليجد لنفسه موطىء قدم في الساحة الليبية تماماً مثلما فعل على شواطىء الصومال على خليج عدن.. يظن أنه يستطيع تكرار نفس السيناريو من خلال استغلال الصراع الليبي والانقسامات الدولية سواء على الصعيد الأوروبي أو بين روسيا والولايات المتحدةمن خلال انشاء قاعدتين عسكريتين الاخرى جوية والاخرى بحرية”.

كما شدد عبد القادر أن أردوغان كان يظن باستطاعته إرباك المشهد في الشرق المتوسط وتحقيق طموحه في السيطرة على مصادر النفط والغاز سواء كانت داخل حدود الليبية أو قبالة من السواحل الليبية فضلاً عن دعم وحشد الجماعت الإرهابية ونقلها من سوريا إلى ليبيا لتهديد دول الجوار وعلى رأسها مصر لكنه فوجىء اليوم باصطفاف عربي يقوض أحلامه بالمنطقة في الوقت الذي يعاني فيه من تراجع ملحوظ في شعبية حزبه مقابل صعود معارضيه.