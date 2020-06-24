نيويورك – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل، إلى التخلي عن خطتها لضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنها تشكل “انتهاكا يعد من الأخطر على القانون الدولي”.

وقال غوتيريش في تقرير صدر امس : “ستهدد هذه الخطوة جهود إرساء السلام في المنطقة”، مشيرا إلى أن الخطة لاقت معارضة حتى داخل المجتمع الإسرائيلي.

وأضاف أن “ضم إسرائيل الأحادي لأي جزء من الضفة الغربية المحتلة سيغلق بالتأكيد الباب لاستئناف المفاوضات ويقضي على آفاق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وحل الدولتين وسيكون ذلك كارثيا على الفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة بأسرها”.

المصدر: أ ف ب