ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عادل كرموس مقترح الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه جاء مخيباً للآمال كون الأزمة الليبية لا تحتاج إلى دستور مؤقت أو دائم لأنهما موجودان حقيقة وبالتالي الحل الدستوري موجود لكن من يعرقله ما وصفها بـ” الثورة المضادة ” التي تسعى من وراء ذلك لإنهاء أي مظهر من مظاهر الديمقراطية في ليبيا على حد زعمه.

كرموس إعتبر في تصريح لموقع “عربي21” المملوك لدولة قطر أن الرئيس التونسي وبمقترحه هذا بقصد أو بدونه انزلق نحو توجه “الثورة المضادة” بمحاربة ما وصفه بـ”مشروع الدستور” وأنه لا يحقق آمال الليبيين في كثير من نصوصه.

وزعم العضو الموالي لتركيا أن هذا المقترح لا يخدم الأزمة الليبية بقدر ما يزيدها تعقيداً عندما يعامل المجتمع الليبي على أنه قبائل في حين يتجاهل كبريات المدن القريبة منه في المنطقة الغربية والتي تشكل ثلثي سكان ليبيا والتي لا وجود للنظام القبلي فيها حسب زعمه.