ليبيا – بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ملفات سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب وكورونا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية وفقاً لوكالة” الأناضول” التركية أن اتصالاً هاتفياً جمع قالن وأوبراين أمس الثلاثاء.

كما أكدا على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة من أجل وقف إطلاق نار دائم في ليبيا وإزالة المخاوف الأمنية لحكومة الوفاق والعودة إلى عملية المفاوضات.

وشدد قالن وأوبراين على أهمية دعم الجهات الشرعية والموثوقة من أجل تمكينها لدفع عملية الحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة.