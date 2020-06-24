ليبيا – وصف مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي قرارات وزراء الخارجية العرب بـ”البناءة والإيجابية”.

هريدي بيّن في حديث لصحيفة “العين الإخبارية” أنه بدا واضحاً الإجماع العربي حول ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف التدخل الأجنبي ورفض نقل الإرهابيين والمرتزقة لليبيا.

وأكد أن قرارات وزراء الخارجية تعكس إدراكاً من جانب الدول العربية بخطورة الأوضاع الحالية في ليبيا وضرورة التصدي لها.

وأشار إلى أنه يجب إبلاغ قرارات إجتماع العرب للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكافة التجمعات الإقليمية الدولية.

كما أعرب عن أمنيته أن ينبثق عن اجتماع العرب “لجنة متابعة عربية لتفعيل الإجماع العربي على رفض التدخل التركي، والتنسيق مع لجنة المتابعة الدولية لمقررات مؤتمر برلين”.