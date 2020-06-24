ليبيا – أشاد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السفير محمد العرابي بالقرارات الصادرة عن الاجتماع العربي.

العرابي قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن وزراء الخارجية العرب نجحوا في الخروج بقرار يحمل صيغة توافقية بين جميع الأطراف وهو أمر مهم يمكن البناء عليه.

وأكد على أن قرارات اجتماع اليوم بشأن التعامل مع الملف الليبي تحمل رسالة قوية لمن تسول له نفسه التدخل في الشؤون العربية وهو ما عبر عنه بالقول :”آن الآن لتواجد عربي فعال وقوي لحل الأزمة الليبية، وهو ما تجلى في اجتماع اليوم”.

كما شدد العرابي على أن التدخلات التركية في ليبيا عبر ميليشيات ومرتزقة تابعة لهم هي أساس الأزمة الليبية.