وصول أول دفعة من عربات القطارات الروسية إلى الإسكندرية

وصول أول دفعة من عربات القطارات الروسية إلى الإسكندرية

مصر – وصلت إلى ميناء الإسكندرية امس أول دفعة من عربات القطارات الروسية الجديدة لصالح هيئة السكة الحديد المصرية، تضم 22 عربة ذات تهوية ديناميكية.

وقالت مصادر مصرية، إنه من المتوقع وصول 8 عربات أخرى خلال أيام، حيث تم شحنها بحرا وتحركت من روسيا.

وأضافت المصادر أن السكة الحديد تواصل تجربة العربة النموذج التي وصلت منذ أسابيع من خلال تشغيلها بدون ركاب على خطوط السكة الحديد للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات تمهيدا لتشغيل أول دفعة عربات لنقل الركاب خلال يوليو المقبل.

وكان رئيس هيئة السكة الحديد المصري أكد أنه من المقرر توال وصول العربات الروسية الجديدة ابتداء من يونيو الجاري بواقع 30 عربة كل شهر، بحيث مع نهاية العام الجارى تكون الهيئة قد استلمت 180 عربة جديدة لإضافتها للخدمة مباشرة.

ويأتي ذلك في إطار صفقة تبلغ 1300 عربة، وتعد الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية.

المصدر: “اليوم السابع”