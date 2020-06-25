تركيا – أوقف البنك المركزي التركي يوم الخميس على نحو غير متوقع دورة تيسير نقدي استمرت لما يقرب من عام، عبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25 بالمئة.

وقفزت الليرة التركية، التي تراجعت بنسبة 13 بالمئة منذ بداية العام، في البداية عندما قرر المركزي عدم خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا. ومع بلوغ التضخم 11.4 بالمئة فإن أسعار الفائدة الحقيقية تقع بالفعل في المنطقة السلبية بدرجة كبيرة.

وقال البنك المركزي التركي إن تبعات الجائحة تسببت في توقف شبه تام للاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام. كما أدت إلى “بعض الزيادة في اتجاهات مؤشرات التضخم الأساسي.. وبدأ التعافي الاقتصادي اعتبارا من مايو”.

وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي في تسعة اجتماعات متعاقبة منذ يوليو من العام الماضي، بعد أن كان وقتها 24 بالمئة.

وفي أبريل الماضي، خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 7.4 بالمئة من 8.2 بالمئة سابقا. وكرر المركزي اليوم الخميس أن تأثيرات تباطؤ معدل التضخم “ستكون أكثر وضوحا في النصف الثاني من العام”.

المصدر: رويترز