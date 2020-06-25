الجزائر – أعلنت “سوناطراك” الجزائرية للمحروقات، الخميس، تجديد عقد توريد الغاز المسال لشركة “توتال” الفرنسية لـ 3 أعوام.

وقالت “سوناطراك” (حكومية)، في بيان، إن الاتفاق الجديد سيسمح للشركة “بتزويد السوق الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال الجزائري، بأكثر من مليوني طن سنويا”.

وسيتم تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال وفق الاتفاق الجديد، في مرفأ فوس كافاو قرب مرسيليا، جنوب فرنسا.

وقبل أسبوع أعلنت “سوناطراك” تجديد عقد توريد الغاز إلى تونس حتى 2027، وإمكانية تمديده عامين إضافيين.

وتضمن الاتفاق الجديد، زيادة في كميات الغاز المتعاقد عليها اعتبارا من 2025 بواقع 20 بالمئة، “لتأمين الاستجابة للارتفاع المتوقع في الاستهلاك في هذه السوق الاستراتيجية”.

وفي 2018 و2019، وقعت الجزائر عقود تجديد صادرات الغاز لمعظم شركائها في أوروبا لفترات راوحت بين 5 إلى 10 سنوات، على غرار تركيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال.

وأنتجت الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز خلال 2019، وفق بيانات “سوناطراك”، صدرت منها ما يفوق 51 مليارا.

وكالات