ليبيا – قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده ترفض تقسيم ليبيا ، مضيفاً بأن بلاده أكثر المتضررين من الأزمة الليبية وإنه لابد من احترام الشرعية في ليبيا ولكن دون أن تكون في شكل صك على بياض.

سعيد وفي تصريحات لصحيفة “لوموند” الفرنسية وفقاً لما نقله موقع “العربية .نت” اليوم الخميس أشار إلى ضرورة تجميع القبائل الليبية في حوار وطني ينتهي بدستور يتم التوافق عليها، مؤكداً أن موازين القوى في ليبيا قد تغيرت بدخول أميركا وروسيا في المعادلة.

ولفت سعيد خلال مقابلته إلى أن قوى خارجيةً تحاول التحكمَ بمصيرِ بلادِه يقف وراءَها متواطئون من الداخل، مشيراً إلى أن اتصال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي برئيس حكومة الوفاق فائز السراج كان خطأً.