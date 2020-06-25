ليبيا – قال السفير السعودي في القاهرة أسامة نقلي إن تأييد السعودية لموقف مصر بشأن القضية الليبية يستند على الرغبة المشتركة لاستقرار المنطقة العربية.

نقلي وفي مداخلة ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يبث على قناة “MBC مصر” مساء الأربعاء وفقاً لموقع “الشروق نيوز ” المصري أضاف أن جهود الحكومتين والشعبين المصري والسعودية تتمثل الإرادة العربية المعبر عنها في الجامعة العربية التي تقوم على مبادئ سياسية أهمها الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة واستقلال الدول العربية.

وأكد السفير أن القرارات المصرية والسعودية عادة ما تستند على الشرعية الدولية ومبادئ وقوانين دولية والعرف الذي يسير عليه المجتمع الدولي.