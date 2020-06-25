ليبيا – إجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكلٍ من وزراء (الدفاع والإنتاج الحربي،الخارجية،الموارد المائية والري،العدل،المالية،الداخلية) بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي صرح بأن السيسي أطلع على مستجدات القضية الليبية حيث وجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي.

وأكد السيسي على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.