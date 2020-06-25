العراق – أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، اليوم الخميس، عن الجهات التي صدرت إليها النفط العراقي خلال شهر مايو الماضي.

وقالت الشركة في بيان صحفي، إن “الشركات الصينية كانت الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي، وبواقع 8 شركات من أصل 32 شركة”، مبينة أن “هذا الرقم يتعلق بشهر مايو الماضي”.

وأضافت، أن “الشركات الهندية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الروسية بواقع 3 شركات، ومن ثم الشركات اليونانية والايطالية والامريكية والتركية بواقع شركتين لكل منها”.

وأشارت إلى أن “البقية توزعت على الشركات الاسبانية والمصرية والكويتية والاماراتية والفرنسية والكورية الجنوبية والبريطانية، وبواقع شركة واحدة لكل منها”.

وبينت الشركة، أنها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا”.

وتابعت، أن “أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة اوكسون موبيل الامريكية، وبي بي البريطانية، وايني الايطالية، وكوكاز الكورية الجنوبية”.

المصدر: RT