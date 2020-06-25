الصين – سجلت الصين 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما فيها 14 حالة محلية العدوى و5 حالات وافدة من الخارج.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الخميس، في تقريرها اليومي إنه من بين الحالات التي تم نقلها محليا، تم الإبلاغ عن 13 حالة في بكين وحالة واحدة في مقاطعة هبي.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة مرتبطة بالمرض يوم الأربعاء، وفقا للجنة.

ووصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس، في البر الرئيسي الصيني إلى 83449 حالة، بما في ذلك 382 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، و15 شخصا في حالة خطيرة.

وأشارت اللجنة إلى أن 78433 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخصا بسبب المرض.

المصدر: شينخوا