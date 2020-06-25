ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء إنه يؤيد تدخل مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، لكنه لم يطلب ذلك رسمياً.

المستشار صالح أوضح في تصريحات لقناة “الحرة” أمس الأربعاء أنه قال سابقاً أمام البرلمان المصري إنه قد يطلب تدخل مصر، مشيراً إلى أنه لم يفعل حتى الآن وإنما جدد التأكيد على الموقف السابق وتأييده للدور المصري وإعلان القاهرة.

وأضاف أن طلب التدخل الرسمي وارد جداً في حال رفض حكومة الوفاق وحليفها التركي لمبادرات وقف إطلاق النار وتهديدها المدن والمناطق الحيوية في البلاد.

كما ذكر أنه في حال تجاوز قوات الوفاق والجماعات المتحالفة معها لخطوط معينة وتشكيلها خطراً على المؤسسات الحيوية في البلاد فإنه سيطلب التدخل بشكل رسمي.

وأكد أن الخطر يكمن في انتشار المرتزقة والمليشيات والقوات الأجنبية في مختلف مناطق البلاد وأن التدخل المصري لن يكون بغرض القتال وإنما سيكون تدخلاً لغرض فض النزاع، مبيناً أن البرلمان يدعم المصالحة ووقف إطلاق النار وإعلان القاهرة والمجتمع الدولي يدعم هذا المسار.