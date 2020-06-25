اليمن.. هادي يوجه بتجنيد 3 آلاف من أبناء حضرموت لمعالجة الاختلال الأمني فيها

اليمن.. هادي يوجه بتجنيد 3 آلاف من أبناء حضرموت لمعالجة الاختلال الأمني فيها

اليمن – أصدر مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي امس توجيها إلى رئيس الوزراء معين عبد الملك لتنفيذ عدد من التوصيات، أهمها تجنيد أبناء حضرموت لحل مشاكل الاختلال الأمني بالمحافظة.

وأشير في التوجيه إلى ضرورة الاطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة بما فيها حوادث الاغتيالات الأخيرة.

واحتوت الوثيقة على جملة من المعالجات منها:

1- البدء بتنفيذ القرار الرئاسي والخاص بتجنيد 3 آلاف شخص من أبناء المحافظة (الوادي والصحراء)، وعلى دفعات وتدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية على مستوى المديريات.

2- اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من قبل السلطة المحلية وذلك لإعادة جهوزية الأجهزة الأمنية للقيام بدورها.

3- اعتماد صرف مبلغ وقدره 300 مليون ريال يمني للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة.

المصدر: “المشهد اليمني”