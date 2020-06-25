ليبيا – قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن فرنسا تتناقض مع نفسها بشأن ليبيا من خلال دعمها لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) من جهة، ودعم مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع بعضويته حكومة الوفاق من جهة أخرى.

تشاووش أوغلو زعم في مقابلة مع إذاعة تركية أمس الأربعاء وفقاً لوكالة” الاناضول” إلى أن حكومة الوفاق باتت تحظى بدعم دول كثيرة في الفترة الأخيرة خاصة بعدما بدأت الكفة تميل لصالحها مؤخراً بفضل الدعم التركي، لافتاً إلى أن هذا الوضع بات يُقلق فرنسا ودول إقليمية على وجه الخصوص.

ورداً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصف الدعم التركي لحكومة الوفاق بـ” اللعبة الخطيرة” أعرب تشاووش أوغلو عن بالغ قلقه من التواجد الفرنسي في ليبيا.

وقال أن فرنسا باتت تعيش خسوفاً في العقل عقب إطلاق تركيا عملية “نبع السلام” شمال شرق سوريا وأنها بدأت منذ ذلك الوقت بدعم من وصفهم بـ”الانفصاليين والانقلابيين” في أي مكان.

وتابع قائلاً: “الأمم المتحدة تعترف بحكومة الوفاق برئاسة السراج، وتدعو كافة الدول لقطع صلاتها بالأطراف الأخرى في ليبيا، بينما فرنسا تتناقض مع نفسها بهذا الشأن لكونها من الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن وهذا التصرف يعد نفاقاً وخداعاً، ولهذا السبب الجميع يرى مدى خطورة اللعبة الفرنسية في ليبيا”.

ولفت إلى وقوف ماكرون خلف ما قال أنها “جرائم ارتكابها حفتر” ضد الإنسانية في ليبيا، داعياً لمحاسبة المسؤولين.

ورأى أن فرنسا برئاسة ماكرون تدعم مساعي من وصفهم بـ”الإرهابيين” في تأسيس دويلة شمالي سوريا وتقسيم ليبيا في محاولة من ماكرون للعودة ببلاده إلى ما وصفه بـ”عهدها الاستعماري السابق” دون أن يشير إلى عهد بلاده الاستعماري في المناطق العربية.

وقال “إن ماكرون يتجاوز حدود اللعبة الخطيرة، وأعلنا ذلك أكثر من مرة، إنه يشهد خسوفا عقليا”.

أما فيما يخص الموقف المصري من ليبيا، بيّن تشاووش أوغلو أن القاهرة تتصرف بناء على توجيهات فرنسا .

ورداً على تصريحات الرئيس المصري السيسي الأخيرة بخصوص أن “سرت والجفرة تعتبران خطا أحمر” قال تشاووش أوغلو: “هاتان المدينتان بعيدتان عن الحدود المصرية وتقعان وسط البلاد فكيف تعتبران خطاً أحمراً لمصر؟”.

وإدعى في ختام حديثه بأن رئيس جمهورية مصر العربية السيسي يعمل نيابة عن أطراف أخرى أو لديه أطماع في الأراضي الليبية حسب زعمه، داعياً إياه للكشف عن أسباب تصنيفه لهاتين المدينتين بالخط الأحمر.