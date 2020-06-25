ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا أمس الأربعاء ، وزير الخارجية الايطالي لويدجي دي مايو والوفد المرافق له.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لداخلية الوفاق آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والتباحث حول آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا ومناقشة ملف الهجرة غير الشرعية وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة.

وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن تعازيه للضحايا الذين قضوا جراء الألغام التي زعم باشاآغا بأن من وصفهم بـ”ميليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) زرعتها خلال “اعتدائها على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) بحسب ذات المصدر، مؤكداً بأن إيطاليا تقف دائمًا مع الشعب الليبي.

ومن جهته أثني باشاآغا على مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام .

وحضر اللقاء سفير الرئاسي لدي الإتحاد الأوروبي ووكيل وزارة داخلية الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية ومساعد وكيل وزارة داخلية الوفاق للشؤون الأمنية ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالرئاسي ومدير الإدارة العامة لأمن السواحل ومدير الإدارة الأوروبية بخارجية الوفاق والسفير الإيطالي لدي ليبيا.