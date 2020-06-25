الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط دون 40 دولارا بالنسبة إلى خام برنت، تحت ضغوطات زيادة تفشي جائحة كورونا عالميا، واحتمالية ظهور موجة جديدة أكثر حدة مع تخفيف الإجراءات دوليا، إلى جانب زيادة المخزونات الأمريكية.

وحتى فجر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و520 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 483 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و165 ألفا، وفق موقع “worldometers” المختص برصد تطورات الفيروس.

وفي الولايات المتحدة التي تسجل تزايدا في عدد الإصابات النشطة، فقد ارتفعت مخزونات الخام لديها خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 1.4 مليون برميل، في مؤشر على ضعف الطلب.

وبحلول الساعة (09:00 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.98 بالمئة أو 80 سنتا، إلى 39.51 دولارا للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 2.29 بالمئة أو 85 سنتا، إلى 37.16 دولارا للبرميل.

والأربعاء، تلقت أسواق النفط معلومات “سلبية” بتعميق صندوق النقد الدولي “تشاؤمه” حيال نمو الاقتصاد العالمي في 2020، الذي يشهد حالة من التراجع مع استمرار التبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا.

وتوقع الصندوق في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، لعرض نتائج تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، انكماش الأخير بنسبة 4.9 بالمئة خلال 2020، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3 بالمئة انكماشا.

الأناضول