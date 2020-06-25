الولايات المتحدة – أعلنت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، تراجع أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة، الأسبوع الماضي، لكنه بقي فوق توقعات المحللين.

وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي، إن 1.480 مليون أمريكي تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع المنتهي بتاريخ 20 يونيو/ حزيران الجاري، منخفضا من 1.540 مليون في الأسبوع الذي سبقه.

وبلغت طلبات الإعانة الجديدة ذروتها عند 6 ملايين و867 ألف شخص في الأسبوع الأخير من مارس/ آذار الماضي، مع تشديد إغلاق الاقتصاد الأمريكي في مواجهة جائحة كورونا.

ووفقا لبيانات وزارة العمل، بلغ متوسط طالبي الإعانة الجدد على مدى الأسابيع الأربعة الماضية حوالي 1.621 مليون أميركي.

وقالت وزارة العمل إن العدد الإجمالي لطالبي الإعانة، الأسبوع الماضي، بلغ حوالي 20 مليونا و751 ألف شخص.

وأقر مجلس النواب الأمريكي في أبريل/ نيسان الماضي، حزمة اقتصادية تصل لنحو 3 تريليونات دولار، لدعم الأفراد والشركات في مواجهة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

كما وافق النواب الأمريكي على زيادة إضافية تعادل 600 دولار لمتلقي إعانة البطالة، ليرتفع إجمالي الإعانة لـ 972 دولار أسبوعياً.

الأناضول