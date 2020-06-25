انجلترا – حقق توتنهام هوتسبير فوزًا صعبًا على ضيفه وست هام يونايتد بهدفين دون مقابل، الثلاثاء، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتظر توتنهام حتى الدقيقة 64 ليفتتح النتيجة بهدف سجله التشيكي توماس سوسيك خطًأ في مرمى فريقه، بعد أن عجز هجوم أصحاب الأرض عن زيارة شباك وست هام طيلة دقائق الشوط الأول.

ومع حلول الدقيقة 82، أمن المهاجم هاري كين النتيجة بهدف ثان، جاء معه أول انتصار لفريق توتنهام بعد استئناف منافسات الدوري.

بهذا الفوز، وصل توتنهام للنقطة 45 في المركز السابع، فيما تكبد وست هام يونايتد خسارته الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند النقطة 27 في المركز السابع عشر.

الأناضول