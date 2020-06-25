ليبيا – أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن العمل الجاد لوقف الحرب في ليبيا يعني استقرار المنطقة وأيضاً في الوقت نفسه تأمين إيطاليا وسواحلها ومواطنيها.

دي مايو قال في رسالة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بعد زيارته لليبيا وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية : “أعلم جيداً أن قضية ليبيا قد تبدو أحياناً بعيداً جداً عن حياتنا اليومية وعن المشاكل التي يمكن أن يواجهها كل منا بشكل يومي”.

وأضاف: “لكن الصراع في ليبيا الذي أتذكر أنه على مقربة من الساحل الإيطالي يعني أيضاً المهاجرين الذين يفرون من الحرب ويبحثون عن مأوى في مكان آخر”، موضحاً أنه من بين هؤلاء الأشخاص الذين يهربون هناك أيضا إرهابيون.