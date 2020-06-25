ليبيا – طالب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

دي مايو لدى وصوله إلى مطار شيامبينو في نهاية زيارتة إلى ليبيا وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال:” يمكن أن تلعب عملية إيريني دورًا أساسيًا في هذا الصدد”، موضحاً أنه طمأن رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بأن إيطاليا مصممة على أن تكون عملية إيريني الأوروبية متوازنة جغرافيا.

وأكد دي مايو أن تفويض العملية تم تحديده بطريقة تمكن من مراقبة وكشف وإبلاغ الأمم المتحدة بشأن كل انتهاكات الحظر ،مشيراً إلى أنه تلقى تأكيدات كبيرة بأن إيطاليا تظل لطرابلس شريكا أساسيا لا غنى ولا بديل عنه.

وتابع دي مايو: “من المهم ألا تصبح المواجهة على خط الجبهة الجديد في سرت نقطة انطلاق لتصعيد عسكري جديد ولكن يجب أن تكون فرصة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار يشمل جميع الفاعلين”.

ومضى دي مايو قائلاً:” أعربنا عن قلقنا من أن عمليات سرت ستؤدي إلى مزيد من القتال”، مطالباً بضرورة تجنب تجميد الصراع الذي سيؤدي الى انقسام غير مقبول لإيطاليا.