إسبانيا – حقق ريال مدريد فوزًا سهلًا على ضيفه ريال مايوركا بهدفين نظيفين في مباراة أقيمت، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإسباني لكرة القدم(الليغا).

بسط الريال سيطرته على المباراة وخلق العديد من الفرص المحققة للتسجيل، حتى أحرز البرازيلي فينسيوس جونيورز هدف التقدم بتسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 19.

وأكمل الريال سيطرته في الشوط الثاني، وأضاف هدفًا آخرًا في الدقيقة 56 من ركلة حرة نفذها قائد الفريق سيرجيو راموس بطريقة رائعة.

بهذه النتيجة، استعاد ريال مدريد صدارة الترتيب، وبات في رصيده 68 نقطة، متقدمًا بفارق الأهداف عن برشلونة الوصيف، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند النقطة 26 نقطة في المركز الثامن عشر.

الأناضول