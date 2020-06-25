ليبيا – قال سفير الرئاسي لدى إيطاليا عمر الترهوني أنهم سلموا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اقتراحهم لإدخال تعديلات على مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا بشأن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

الترهوني أشار في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية بمناسبة زيارة دي مايو إلى ليبيا، أن الوفاق أعدت مسودة نهائية سيتم تسليمها لدي مايو.

وأوضح الترهوني أن وزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا سيقوم بتسليم الوثيقة رسمياً إلى وزير الخارجية الإيطالي، مشيراً إلى أن الرئاسي يعتزم تسليم اقتراحه إلى إيطاليا.