سوريا – أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 242.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الخميس: “تم تسجيل 11 إصابة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 242، ولا وفيات جديدة، ليبقى إجمالي الوفيات في البلاد عند 7 حالات وفاة”.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم شفاء حالتين من الإصابات المسجلة بالفيروس، ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 96.

وكانت الوزارة قد سجلت يوم الثلاثاء 12 إصابة جديدة بكورونا بين الطلاب السوريين الـ 123 الذين دخلوا من لبنان لتقديم امتحاناتهم والذين تم أخذ مسحات لهم ووضعهم في الحجر الصحي منذ دخولهم.

وتم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

المصدر: RT