ليبيا – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن سد النهضة والحدود الغربية مع ليبيا كانت على قمة أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي لارتباطهما الوثيق بالأمن القومي المصر.

شكري وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر “المذاع على فضائية “ام بي سي مصر” أمس الأربعاء وفقاً لما نقله موقع “البوابة نيوز” أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بكافة القضايا سواء الداخلية أو الخارجية التي تعني بالأمن القومي المصري، مؤكدا انه لا يجب ترك الساحة الليبية لتكون مكانا جديدا أمام تنظيم داعش الإرهابي لممارسة أعماله الإرهابية.

وتابع أن إعلان القاهرة رسالة للأطراف الليبية بضرورة الحل السياسي بعيدا عن الاطراف المتطرفة ما جعل هناك زخما دوليا بشأن القضية الليبية.