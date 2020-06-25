ليبيا – تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتباحُث حول عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال بحسب المكتب الاعلامي التابع لعا بأن الوزيريّن تبادلا الرؤى حول مستجدات مجمل الملفات الإقليمية والتطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط وخاصةً في كل من ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن.

واستعرض شكري جهود الدولة المصرية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية تحقق الاستقرار المنشود بالمنطقة ومواجهة كل مظاهر الإرهاب والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في كافة أرجاء المنطقة.