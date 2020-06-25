ليبيا – التقى وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أمس الاربعاء بمقر ديوان الوزارة بالبيضاء بمدير مستشفى الشهيد عطية الكاسح بالكفرة احمد بو مطاري وبحضور مدير ادارة المستشفيات بالوزارة اسماعيل العيضه.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة العديد من الموضوعات والمشاكل التي تواجه سير عمل في عدة مجالات بهدف بحث آلية حلحلة جميع المشاكل العالقة في إطار التنسيق الكامل مع وزارة الصحة .

وناقش الاجتماع آليه معالجه المختنقات المتعلقة بتعثر صرف مرتبات العاملين بالمستشفي واستكمال الصيانه وتقدير نسب الانجاز .

وأكد وزير الصحة أن من أهداف الوزارة هو توطين العلاج بالداخل وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة عن مراكز المدن و ذلك من خلال العمل المستمر لاحتواء ماتمر به البلاد من مشاكل صحية وفق خطة استراتيجية خلال عام 2020 بهدف إيجاد حلول سريعة وعاجلة للصعوبات الصحية في كافة ربوع ليبيا.

كما شدد على أن قضية معالجة الأوضاع الصحية في الكفرة من أولويات واهتمامات وزارة الصحة خلال العام الجاري الذى يستحق وقفة قوية لزيادة السعة السريرية وتخفيض قوائم الانتظار تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية .