إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الخميس، إحصائية سلبية للفرنسي أنطوان غريزمان، نجم برشلونة الإسباني البالغ 29 عاما.

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن أرقام غريزمان في المباريات الـ7 الأخيرة لبرشلونة محبطة للغاية، فقد أخفق في تسجيل أو صناعة أي هدف، وهي إحصائياته الأكثر سوءا في آخر 6 سنوات.

وشارك غريزمان حتى الآن في 41 مباراة هذا الموسم، بدأ فيها أساسيا في 37 مباراة، لكن سجله التهديفي قد توقف منذ مباراة نابولي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما مرت 573 دقيقة على آخر هدف صنعه، وتحديدا منذ مباراة مايوركا في ديسمبر الماضي.

ويسعى غريزمان لإنهاء تلك السلسلة السلبية عندما يحل فريقه الكتالوني ضيفا على سيلتا فيغو بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني “الليغا”.

المصدر: وكالات