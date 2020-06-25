لاعب برشلونة آرثر يوافق على الانتقال إلى يوفنتوس

لاعب برشلونة آرثر يوافق على الانتقال إلى يوفنتوس

إيطاليا – كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن فريقي برشلونة ويوفنتوس اتفقا على إتمام الصفقة التبادلية بين البرازيلي آرثر ميلو والبوسني ميرالم بيانيتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووفقا لشبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية، فإنه تم الاتفاق على أن يكون سعر بيانيتش 60 مليون يورو، إضافة إلى مكافآت، بينما سعر آرثر 70 مليون يورو بجانب مكافآت أيضا.

وذكرت الشبكة: “آرثر سيوافق على البنود الشخصية مع يوفنتوس خلال يومين، حيث أعطى الضوء الأخضر ليوفنتوس لحسم الصفقة”.

وتابعت: “لاعب وسط برشلونة سيوقع للسيدة العجوز على عقد لمدة 5 سنوات بقيمة 5.2 مليون يورو في الموسم، ومع ذلك سيستمر الثنائي مع أنديتهم لنهاية الموسم”.

وأشار التقرير، إلى أن آرثر سيكون بمثابة الصفقة الخاصة بالنسبة لماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس، الذي طالما طالب بالتعاقد مع لاعب خط وسط بمواصفاته.

المصدر: وكالات