انجلترا – تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية عامة وفريق ليفربول خاصة مساء اليوم الخميس صوب ملعب “ستامفورد بريدج” في لندن، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين مانشستر سيتي، ومضيفه تشيلسي.

وتعتبر نتيجة هذه المباراة هامة جدا بالنسبة لفريق ليفربول، لأن أي تعثر لفريق مانشستر سيتي، في حال الهزيمة أو حتى التعادل، سيعني ذلك فقدانه لقب بطل “البريمير ليغ” لصالح “الريدز” مبكرا، قبل سبع جولات من نهاية الدوري.

ويتربع ليفربول على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وسيتوج باللقب في حال تعثر الأخير أمام مضيفه تشيلسي اليوم في لندن.

المصدر: RT