ليفربول يقترب من البريميرليغ برباعية في كريستال بالاس

ليفربول يقترب من البريميرليغ برباعية في كريستال بالاس

انجلترا – تجاوز ليفربول عقبة ضيفه كريستال بالاس وتغلب عليه بأربعة أهداف نظيفة، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

افتتح الليفر النتيجة مع الدقيقة 23 عبر المدافع ألكسندر أرنولد، ثم عزز النجم المصري محمد صلاح من تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان أحرزه قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول.

وواصل ليفربول سطوته على أرض الملعب وسجل هدفين آخرين بواسطة كل من البرازيلي فابينهو والسنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 55 و69.

بهذا الفوز العريض، عوض ليفربول تعثره أمام إيفرتون، واقترب من التتويج بلقب الدوري رافعًا رصيده للنقطة 86 في الصدارة، ويحتاج لنقطتين فقط لحسم البطولة.

بالمقابل، تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 42 في المركز التاسع.

الأناضول