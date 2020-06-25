انجلترا – فاز مانشستر يونايتد على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضع الفرنسي أنطوني مارسيال فريقه بالمقدمة مُبكرًا بهدف أحرزه في الدقيقة 7، قبل أن يعود المهاجم ذاته ويسجل الهدف الثاني لليونايتد قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل مارسيال تألقه موقعًا على الهدف الثالث له ولأصحاب الأرض مع حلول الدقيقة 74، ليقود الشياطين الحمر لفوزهم الأول عقب عودة منافسات “البريميرليغ” بعد كورونا.

بهذا الفوز، رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 49 في المركز الخامس، فيما توقف عداد شيفيلد يونايتد عند 44 نقطة في المركز الثامن.

وفي نتائج أخرى، تغلب إيفرتون على مضيفه نوريتش سيتي بهدف دون مقابل، وفاز وولفرهامبتون على ضيفه بورنموث بالنتيجة ذاتها، في حين حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا.

الأناضول