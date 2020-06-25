ليبيا – شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين وزراء خارجية كل من مصر والعراق والأردن وذلك للتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية صرح وفقاً للمكتب الاعلامي التابع لها بأن شكري أعرب عن الأهمية المتزايدة لاستمرار التشاور وتنسيق المواقف مع كل من العراق والأردن تجاه التحديات المشتركة والتطورات الإقليمية المتسارعة لاسيما الأوضاع في ليبيا.

واختتم حافظ بالإشارة إلى اهتمام شكري بالإعراب عن تقدير القاهرة لمواقف الدعم والتضامن من الأشقاء في العراق والأردن وآخرها خلال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت يوم الثلاثاء.